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1 августа, 13:38

Бой Багова и Абдулхаликова определит претендента на титул чемпиона ACA

Сергей Ярошенко

Поединок россиян Али Багова и Али Абдулхаликова в легком весе определит претендента на титул чемпиона ACA.

Бой пройдет 15 августа на турнире ACA 206 на «ЦСКА Арене» в Москве.

Победитель встречи получит статус официального претендента и в титульном поединке встретится с сильнейшим в паре Биберт Туменов — Дауд Шайхаев. Их бой состоится 4 октября на турнире в Грозном.

На счету бывшего чемпиона ACA Багова 35 побед и 13 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся. Абдулхаликов одержал 17 побед и потерпел четыре поражения.

Главным событием ACA 206 станет титульный бой в тяжелом весе между действующим чемпионом Алиханом Вахаевым и иранцем Амиром Алиакбари.

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Али Багов
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