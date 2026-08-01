Усман Нурмагомедов победил нокаутом впервые за 5 лет

Российский чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов впервые за пять лет одержал победу нокаутом.

На турнире PFL New York в Нью-Йорке Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана техническим нокаутом в первом раунде и во второй раз подряд защитил чемпионский пояс организации.

Предыдущую победу нокаутом россиянин одержал в июле 2021 года. На турнире Bellator Нурмагомедов досрочно победил американца Мэнни Муро ударом коленом в корпус.

На счету 28-летнего Нурмагомедова 22 победы в профессиональной карьере при отсутствии поражений и одном поединке, признанном несостоявшимся.