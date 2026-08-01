Усман Нурмагомедов: «Секрет успеха? Дисциплина и жесткие спарринги c Махачевым»

Российский боец Усман Нурмагомедов прокомментировал свою победу над американцем Арчи Колганом в поединке на турнире PFL в Нью-Йорке.

«Секрет успеха? Дисциплина. И жесткие спарринги с двукратным чемпионом UFC, легендой Исламом Махачевым. Вот так можно прогрессировать», — цитирует 28-летнего бойца ESPN.

Усман Нурмагомедов тренируется в спортивном зале, которым управляет его двоюродный брат, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

У Усмана 22 победы в профессиональных ММА (без поражений). Бой с Колганом стал его последним по контракту с PFL.