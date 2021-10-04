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Федор Емельяненко объяснил, почему не фотографируется с болельщиками

17:55
Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко в интервью «СЭ» объяснил, почему не любит фотографироваться с болельщиками.

— Вы сейчас, кстати, живете на природе или в квартире?

— В квартире, в Москве.

— В одном из интервью вы говорили, что не фотографируетесь с людьми на улице. С чем это связано?

— Раньше, чтобы сфотографироваться, нужен был фотоаппарат, люди просили сфотографироваться действительно на память. А теперь у всех в телефонах есть камеры, каждый хочет скорее выставить фото в соцсети.

— Это же тоже на память. Человек напишет: «Я с Федором Емельяненко!». Это же в позитивном плане.

— Не знаю, в каком это плане, но мне не хочется. Я большую часть времени провожу с семьей. А когда я с семьей — я отказываю [в фото]. Да и когда я один, как правило, тоже. Не вижу в этом смысла.

23 октября Федор Емельяненко проведет бой против Тимоти Джонсона на Bellator 269 в Москве.

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Никита Горшенин все материалы автора

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