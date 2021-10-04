Федор Емельяненко объяснил, почему не фотографируется с болельщиками

Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко в интервью «СЭ» объяснил, почему не любит фотографироваться с болельщиками.

— Вы сейчас, кстати, живете на природе или в квартире?

— В квартире, в Москве.

— В одном из интервью вы говорили, что не фотографируетесь с людьми на улице. С чем это связано?

— Раньше, чтобы сфотографироваться, нужен был фотоаппарат, люди просили сфотографироваться действительно на память. А теперь у всех в телефонах есть камеры, каждый хочет скорее выставить фото в соцсети.

— Это же тоже на память. Человек напишет: «Я с Федором Емельяненко!» . Это же в позитивном плане.

— Не знаю, в каком это плане, но мне не хочется. Я большую часть времени провожу с семьей. А когда я с семьей — я отказываю [в фото]. Да и когда я один, как правило, тоже. Не вижу в этом смысла.