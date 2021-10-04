Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что считает Анатолия Токова сильнейшим российским средневесом.

— Считаете Токова самым сильным средневесом в России?

— В России — да.

— Вы говорили, что были уверены в том, что Токов выиграет у Шлеменко досрочно в первом или втором раунде. Почему были так уверены? Шлеменко ведь наш топовый боец.

— Это он для вас топовый боец, а для меня топовый боец — Анатолий. Я знаю, на что он способен, вижу его каждый день, работаю с ним. Думаю, что Анатолий стоит на ступень выше Александра — как бы это ни звучало для самого Александра и его поклонников. Я каждый день работаю с Анатолием. Также видел бои Александра, видел, как он двигается и бьет. Случилось мне один раз быть и у него в зале. По тем вопросам, которые от него поступали, я понимаю, что Анатолий — другой.

— В чем другой, если конкретнее?

— В борьбе и ударной технике. Ну , и в психологии.