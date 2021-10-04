Претендент на временный пояс UFC в легчайшем весе Кори Сэндхэген поделился ожиданиями от поединка с Петром Яном.

«Я узнал о том, что мне дают бой против Яна в Вегасе, когда делал мероприятия для UFC по общению с фанами, — сказал Сэндхэген на шоу The MMA Hour. — Ко мне подошли, сказали, что Стерлинг снялся. Готов ли я зайти вместо него. Конечно, готов. По правде сказать, я начал готовиться к этому бою за 8-9 недель до него. За 6 недель я уже начал готовиться очень жестко. После боя с Ти Джеем я решил, что мне нужно немного отдохнуть морально, потому что очень тяжело было принять такой результат — я считаю, что чисто выиграл этот бой».

Поединок Яна и Сэндхэгена пройдет 30 октября в Абу-Даби на UFC 267.

«Когда до боя Яна и Стерлинга оставалось 8-9 недель я сказал себе: «Вдруг мне представится возможность подраться там вместо кого-то из них. Я не хочу упускать ее». И я начал тренироваться, а за 6 недель до боя уже включился на полную. Я давно ментально готовил себя к Яну. Он очень стойкий парень, но его роняли в боях, и это значит, что его можно потрясти. При этом, конечно, он может драться все 25 минут, и я считаю его настоящим бойцом. Он выходит в клетку выносить людей, а не вытягивать бои решениями. Супержесткий парень, у которого еще и техничный, хороший стиль. Я отношусь к нему с уважением», — подчеркнул Сэндхэген.

Также претендент высказал мнение, нужно ли лишать чемпионского пояса Алджамейна Стерлинга, который отказался от боя с Яном по состоянию здоровья.

«Не думаю, хотя тут зависит от того, сколько он не будет драться. В любом случае, у него есть уважительная причина пока не драться — против него использовали запрещенный прием, и у него реальная травма шеи. Нужно ли чемпиона лишать титула, если он не защищал его год? Я бы даже сократил этот срок до 9 месяцев. Если ты не выступаешь 9 месяцев без уважительной причины, тебя нужно лишать пояса», — отметил Сэндхэген.