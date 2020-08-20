Федор Емельяненко: «Мне интересен реванш с Фабрисиу Вердумом»

Бывший чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко заявил в интервью MMA Junkie, что ему интересен реванш с бразильцем Фабрисиу Вердумом.

— Да, мне было бы интересно с ним встретиться. Но интересен ли этот бой фанатам и Bellator? — сказал Емельяненко.

— Я тренируюсь, я не останавливал свои тренировки. Нахожусь в хорошей форме, жду следующего поединка. Я в форме. Спешки никакой нет, но и простаивать тоже не хотелось бы, конечно, — отметил российский боец.

Емельяненко проиграл Вердуму в июне 2010 года на турнире Strikeforce — в первом раунде. Через пять лет бразилец стал чемпионом UFC в тяжелом весе.

У 43-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. У 43-летнего Вердума — 24 победы, 9 поражений и 1 ничья. В июле у бразильца истек договор с UFC, в данный момент он — свободный агент.