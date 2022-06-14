Диетолог Марифа Пираева рассказал, что при сгонке воды сауна лучше, чем бег, скакалка и бой с тенью

Диетолог Александр Ладыгин, который помог Марифу Пираеву (30-5) при подготовке к бою с Нариманом Аббасовым (28-3) сбросить 26 килограммов за два месяца, рассказал, что при сгонке воды сауна лучше, чем бег, скакалка и бой с тенью. Об этом он сообщил YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».

— Боец Тимур Валиев как будто бы очень правильно замечал, что нет смысла гонять воду на беговой дорожке или делая бой с тенью, когда есть сауна. Там тебе надо просто лежать, а бегая, ты все равно нагружаешь мышцы, которые и так вымотаны.

— Да, это абсолютно правильно. И мышцы напрягаешь, и устаешь физически и морально. Благодаря нескольким заходам в сауну или обертываниям можно грамотно согнать вес с потом. У нас так и получилось, но, конечно, стало понятно, что организм в принципе измотался за эти полтора месяца.

Пираев техническим нокаутом уступил Аббасову. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 112, который проходил 10 июня в Москве.