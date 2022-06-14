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Сегодня, 17:38

Андрей Терентьев снял свою кандидатуру с выборов президента Союза ММА в пользу Федора Емельяненко

Давид Хачатрян
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Вице-президент Союза ММА России и глава Омской федерации ММА Андрей Терентьев снял свою кандидатуру с выборов президента Союза ММА в пользу Федора Емельяненко. Об этом сообщил российский журналист Александр Лютиков.

«Заседание продолжается — и, как говорят присутствующие, Федор ставит вопросы очень жестко. Сторона Радмира отвечает ему что-то маловразумительное», — написал Лютиков в своем Telegram.

Также в выборах президента Союза ММА России участвует Радмир Габдуллин, из-за разногласий с которым Емельяненко покинул пост председателя наблюдательного совета Союза ММА России. Вскоре после этого члены президиума организации призвали Габдуллина покинуть пост, однако он отказался это сделать.

Федор Емельяненко
ММА
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