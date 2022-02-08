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Сегодня, 18:40

Фанаты обсуждают спарринг Топора и Новоселова на фоне «слива» боя

Евгений Петров
Корреспондент

Поклонники боевых видов спорта нашли архивное видео спарринга Макса (Топора) Щербакова и Максима Новоселова. Уже тогда, судя по видео, Топор проигрывал своему оппоненту.

На кадрах видно, что Топор лежит на настиле в то время, как его соперник находится явно в более приподнятом настроении. Новоселов в шутку «добивает» соперника, ударяя его ногой. При этом боец наносит достаточно сильный удар. Его оппонент в это время пытается подняться с настила, но после мощного удара падает вновь.

Как полагают любители единоборств, это видео может говорить о том, что Топор не сливал официальный поединок, а просто его соперник сам по себе оказался сильнее. Одни уверяют, что Топор пропустил сильнейший удар, другие говорят, что боец просто выдохся и лежит.

Отметим, что дискуссия о том, действительно ли Щербаков хотел проиграть поединок, не утихает уже вторую неделю. Бой состоялся 28 января. Новоселов в начале боя дважды отправил Топора на настил. Поединок завершился техническим нокаутом на 52-й секунде второго раунда.

Сразу после поединка наставник Топора Альберт Кармазян избил его на глазах у его жены и друзей. Он обвинил спортсмена в сознательном «сливе» поединка, после чего сломал ему нос.

Источник: https://ren.tv/news/sport/937112-video-sparringa-topora-i-novoselova-oproverglo-versiiu-o-slive-boia
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