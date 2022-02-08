Дмитрий Свищев отреагировал на новость о смерти основателя центра «Самбо-70» Давида Рудмана

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на новость о смерти основателя «Самбо-70» Давида Рудмана.

Рудман ушел из жизни сегодня, 8 февраля, ему было 78 лет.

«Давид Рудман — легендарный спортсмен и наставник. Он создал большой спортивный центр — «Самбо-70», воспитанники которого прославляют нашу страну на мировых спортивных аренах. Уверен, что ученики этого легендарного наставника продолжат его большое дело — воспитание и подготовку не только спортсменов самого высокого уровня, но и достойных граждан своей страны. Выражаю соболезнования родным и близким Давида Львовича», — цитирует Свищева ТАСС.

Рудман являлся советским самбистом и дзюдоистом, заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР. Он был чемпионом мира по самбо 1973 года, двукратным чемпионом Европы по дзюдо и шестикратным чемпионом СССР по самбо.

В структуру центра спорта и образования «Самбо-70» входит каток «Хрустальный», где тренируется группа фигуристов под руководством Этери Тутберидзе.