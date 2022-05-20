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Сегодня, 11:44

Опубликовано видео массовой драки на турнире по борьбе в Москве

На турнире Международной борцовской лиги Поддубного в Москве произошла массовая драка
Роман Шишов
Корреспондент
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На борцовском турнире в Москве произошла массовая драка.

На турнире Международной борцовской лиги Поддубного в Москве произошла массовая драка между участниками, тренерами и болельщиками, информирует РИА «Новости».

Инцидент произошел 19 мая. Как отмечается, полуфиналисты турнира по панкратиону в категории до 66 кг Ислам Исаев и Ратмир Хайруллин стали выяснять отношения за рамками правил.

Затем в постасовку ввязались и члены команд спортсменов, а также болельщики. Драку прекратили после вмешательства сотрудников правоохранительных органов.

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