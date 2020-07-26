Евлоев победил Гранди на турнире UFC в Абу-Даби

Россиянин Мовсар Евлоев победил англичанина Майка Гранди единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. Встреча представителей полулегкого веса прошла на Бойцовском острове в ОАЭ.

На счету 26-летнего Евлоева 13 побед в 13 поединках в ММА. У 33-летнего Гранди 12 побед и 2 поражения.

Шведка Пэнни Кианзад (14-5) единогласным решением судей победила бразильянку Бэт Коррейю (11-5-1) — 30-27, 30-27, 29-28. Встреча прошла в легчайшем весе.

Канадский тяжеловес Таннер Босер (19-6-1) нокаутировал бразильца Рафаэля Пессоа (10-2) в середине второго раунда.

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