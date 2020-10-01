«Это началось 8 недель назад...» Адесанья рассказал, как у него выросла грудь

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани рассказал об опухшей правой груди.

27 сентября Адесанья победил техническим нокаутом бразильца Паулу Косту. После боя бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс обратил внимание на странную форму правой груди новозеландца нигерийского происхождения. «Что с правой титькой Иззи?» — написал Джонс. В сети Адесанью стали подозревать в употреблении допинга. Сам же боец на пресс-конференции отшутился, сказав: «Почему они смотрят на мои сиськи?»

What's going on with Adesanya's tit? Isn't usually like that pic.twitter.com/VnMWZ0FHwA — Jay | Y Ci Mawr ~ ??? (@Jayfuz) September 27, 2020

Как Адесанья рассказал Хельвани, его правая грудь стала опухать восемь недель назад. Девушка бойца предложила ему сходить к врачу, но он сказал, что сделает это после поединка с Костой (сейчас Исраэль находится на карантине после приезда из США). Как говорит чемпион UFC, он искал в Google информацию о том, почему у него могла опухнуть грудь. Он ввел термин гинекомастия, который используется для обозначения увеличенной мужской груди, и обнаружил, что это заболевание влияет сразу на обе молочные железы, а не только на одну. По словам Адесаньи, он сдал кровь и сделал два МРТ гипофиза, а теперь ждет результатов обследования.

«Я не знаю, что это, — сказал Адесанья. — Но после такого великолепного выступления я бы тоже подумал, что принимаю стероиды». При этом боец подчеркнул: он никогда не употреблял запрещенных препаратов.

На счету 31-летнего Адесаньи 20 побед в 20 боях в ММА.