Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отметил, что его реванш с Конором Макгрегором точно не состоится, если ирландец будет драться с Дастином Порье в полусреднем весе. Поединок Конора с Порье должен пройти 23 января 2021 года.

— Если он победит Порье в легком весе, это будет иметь смысл, — цитирует Daily Mail Хабиба. — Но если они будут драться в полусреднем весе, то как можно драться в 170 фунтах, а затем проводить следующий бой в 155 фунтах. Они хотят, чтобы все было легко. Если хотите пойти по легкому пути, никогда не заслужите еще одного титульного боя.

Помните, до того, как я дрался с ним, сказал: «Я сделаю тебя скромным», и теперь, спустя 2 года, люди понимают мои слова. Собираюсь принять решение. Если он будет драться в 170 фунтах, до свидания.