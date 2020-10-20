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«Если он будет драться с Порье в 170 фунтах, до свидания». Хабиб — о реванше с Конором

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Хабиб Нурмагомедов после победы над Конором Макгрегором. Фото MMA Fighting
Хабиб Нурмагомедов после победы над Конором Макгрегором. Фото MMA Fighting
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отметил, что его реванш с Конором Макгрегором точно не состоится, если ирландец будет драться с Дастином Порье в полусреднем весе. Поединок Конора с Порье должен пройти 23 января 2021 года.

— Если он победит Порье в легком весе, это будет иметь смысл, — цитирует Daily Mail Хабиба. — Но если они будут драться в полусреднем весе, то как можно драться в 170 фунтах, а затем проводить следующий бой в 155 фунтах. Они хотят, чтобы все было легко. Если хотите пойти по легкому пути, никогда не заслужите еще одного титульного боя.

Помните, до того, как я дрался с ним, сказал: «Я сделаю тебя скромным», и теперь, спустя 2 года, люди понимают мои слова. Собираюсь принять решение. Если он будет драться в 170 фунтах, до свидания.

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