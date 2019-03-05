"Если бухаешь, бухай так, чтобы никто не видел". Боец UFC дал совет Емельяненко

Боец UFC Петр Ян заявил, что считает неправильным поведение Александра Емельяненко, которого арестовали на 10 суток за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

- Я считаю его поведение неправильным. За такое надо наказывать, общество же страдает, - сказал Ян в интервью Tofight. - Это же громкая история, которую в Интернете подхватили, люди увидели. Над ним уже смеются. Говорят, мол, то Дацик выйдет, а Саша сядет, то наоборот.

Ты же профессиональный спортсмен. Ладно, напился. Но тебя уже снимают на камеру, а ты сидишь и материшься. Я такое не поддерживаю. Если ты бухаешь, то бухай так, чтобы никто не видел. Все в шоке.

Хочется, чтобы у Александра был более порядочный образ. Он же талантливый боец. Хорошо выступал, достойно.

1 марта в Кисловодске Емельяненко, который находился нетрезвым за рулем, задержала полиция. Боец за рулем своего "Мерседеса" припарковался в запрещенном месте, а когда к машине подъехал эвакуатор и машина ДПС, попытался скрыться, объезжая препятствие по тротуару, а затем столкнулся с машиной и уехал.

В отношении Емельяненко были составлены административные материалы по статьям "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги" и "невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". 2 марта Кисловодский городской суд арестовал Емельяненко на 10 суток за неподчинение требованиям сотрудника полиции.

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