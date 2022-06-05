Майкл Биспинг считает, что Конору Макгрегору следует избегать советов Майка Тайсона

Отставной боец ММА Майкл Биспинг поделился своими мыслями о совете, который Майк Тайсон дал звезде UFC Конору Макгрегору.

Ранее легенда бокса в подкасте The Fight Card, беседуя с Генри Сехудо, заявил, что ирландскому бойцу нужно провести несколько разминочных боев, а не выбирать в соперники бойцов высокого уровня.

«Обстоятельства прямо сейчас таковы, что для Макгрегора это рискованно, — сказал Биспинг на своем ютуб-канале. — Тайсон сказал, что нужно провести два или три боя, прежде чем драться с бойцом высокого уровня. Есть риск, и есть награда. В бойцовской игре нет никаких гарантий, и если он проиграет им, то будет еще хуже, чем если бы он вышел на бой против чемпиона Чарльза Оливейры. Если ты встретишься с чемпионом Чарльзом Оливейрой, и если тебя побьют, ну и что в этом? Ничего страшного. Сейчас все проигрывают ему. Чарльз Оливейра — тот самый боец, стоящий на вершине».

В последнем поединке, который состоялся в июле на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, Макгрегор техническим нокаутом уступил Дастину Порье. Ирландец травмировал ногу и не смог продолжить бой после первого раунда.