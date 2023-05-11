Энтони Смит: «Уокер? Я не боюсь физики, я боюсь думающих бойцов»

Топовый полутяжеловес UFC Энтони Смит (36-17) в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от боя с Джонни Уокером (20-7), который пройдет 13 мая.

— Вам предстоит бой с Джонни Уокером. Недавно вы сказали, что за свою карьеру повидали десяток таких, как он. Думаете, что у него нет ничего кроме этого бешеного атлетизма?

— Нет, я так не думаю. Мне просто кажется, что любой может бросать кики и панчи, драться дико, но кто по-настоящему пугает меня — так это бойцы, которые глубоко мыслят. Ребята, которые максимально дисциплинированны, у которых очень сильный фундамент, по которым тяжело попасть, которые несут мне интеллектуальный вызов. Вот эти ребята реально доставляют мне проблемы. А если это только «физика», панчи, кики, креативность — это не то, из-за чего я буду вскакивать по ночам. Я могу управляться с «физикой» оппонента.