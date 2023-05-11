Дамир Исмагулов подерется с Грантом Доусоном 1 июля на UFC on ESPN 47

12-й номер рейтинга UFC в легком весе Дамир Исмагулов (24-2) проведет следующий бой против 15-го номера рейтинга Гранта Доусона (19-1) 1 июля на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США, сообщает инсайдер Нолан Кинг в Twitter.

Исмагулов в прошлом бою проиграл Арману Царукяну (19-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США. После боя Исмагулов сказал, что завершает карьеру.

Даусон провел в UFC восемь поединков, семь из которых выиграл и в одной была зафиксирована ничья.