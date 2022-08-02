Деррик Льюис получил бонус после поражения Павловичу на UFC 277

Тяжеловес UFC Деррик Льюис (26-10) получил бонус в размере 10 тысяч долларов в биткоинах по итогам фанатского голосования после турнира UFC 277, сообщает журналист Аарон Бронстетер в Twitter. Льюис проиграл Сергею Павловичу (16-1) на 55-й секунде боя.

Также бонусов удостоились Аманда Нуньес (22-5) и Брэндон Морено (20-6). Нуньес получила 20 тысяч долларов в биткоинах, а Морено — 30 тысяч долларов.

Турнир UFC 277 состоялся 31 июля в Далласе, США.