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Сегодня, 12:30

Деррик Льюис получил бонус после поражения Павловичу на UFC 277

Давид Хачатрян
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Тяжеловес UFC Деррик Льюис (26-10) получил бонус в размере 10 тысяч долларов в биткоинах по итогам фанатского голосования после турнира UFC 277, сообщает журналист Аарон Бронстетер в Twitter. Льюис проиграл Сергею Павловичу (16-1) на 55-й секунде боя.

Также бонусов удостоились Аманда Нуньес (22-5) и Брэндон Морено (20-6). Нуньес получила 20 тысяч долларов в биткоинах, а Морено — 30 тысяч долларов.

Турнир UFC 277 состоялся 31 июля в Далласе, США.

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