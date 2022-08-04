Стерлинг дал совет О'Мэлли как победить Яна

Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) считает, что работа ног — это важный элемент в победе над Петром Яном (16-3).

«Мне по барабану, кто выиграет этот бой, — отметил Стерлинг в интервью The Schmo. — Но если я бы мог дать совет О'Мэлли, я бы сказал, что футворк не нравится Яну. Ему трудно драться против бойца, у которого хорошая работа ног. Не стоит стоять перед ним в ожидании смертельного удара. Нужно держаться на дистанции, стараться не дать ему ударить себя по корпусу. На средней дистанции он довольно безобидный. Так что пусть старается не угодить на его прямой удар, потому что это не очень приятно».

Ян и О'Мэлли (15-1) подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.