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Сегодня, 07:28

Сехудо рассказал, как победить Холлоуэя

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что лучший способ победить экс-чемпиона в полулегком весе Макса Холлоуэя (24-7) — это замедлить его.

«Нужно бить Макса ногами. Нужно вывести его ноги из строя, замедлить, перехитрить и выкурить. Ты должен постепенно выводить его из строя, нельзя наносить удар просто ради удара», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Холлоуэй победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.

Генри Сехудо
Макс Холлоуэй
UFC
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