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«Ему не нужна моя помощь или советы». Уайт — об аресте Макгрегора

11:14
Конор Макгрегор. Фото AFP
Конор Макгрегор. Фото AFP
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал информацию о том, что экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора задержала полиция Корсики.

— Можно создать себе проблемы независимо от того, на пенсии ты или нет. Я недостаточно хорошо знаю о ситуации вокруг Конора, — цитирует Уайта MMA Junkie. — Мне известно то, что прочитали вы.

Конор завершил карьеру, я с ним не говорил. Я уверен, что ему не нужна моя помощь или советы. Но если это не так, то он мог мне позвонить.

Ребята, вы должны понимать, что такое Европа. Я ни в коем случае не защищаю Конора. Я плохо знаю об этой ситуации, чтобы вообще об этом говорить.

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