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Сегодня, 21:14

Емельяненко сообщил, что идут переговоры по поводу организации боя с Харитоновым

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Харитонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что идут переговоры по поводу организации боя-реванша с Сергеем Харитоновым.

«Сейчас идут переговоры по поводу боя с Харитоновым, но он заламывает такие баснословные деньги, что ни одна организация не готова проводить этот бой», — сказал Емельяненко в программе Sport24: «ХукВам».

В их первом поединке, который состоялся в сентябре 2006 года в Японии, Емельяненко одержал победу техническим нокаутом.

В сентябре Емельяненко проведет бой по боксу с Вячеславом Дациком. Бойцы сразятся в лиге Hardcore Boxing.

Александр Емельяненко
Сергей Харитонов
ММА
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