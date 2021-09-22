Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как прошел бой между 60-летним артистом Никитой Джигурдой и 47-летним депутатом Государственной думы Виталием Милоновым. Официально о его исходе ранее не сообщалось.

«Ходили-ходили весь бой. Судья говорит: «Вы будете боксировать?» — Джигурда дал ему два раза по пузу и победил. Милонов потом крокодильими слезами плакал. Порнографией занимаются», — заявил Емельяненко в эфире подкаста «Сережа и микрофон».

Как стало известно, поединок прошел по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств.

Джигурда далее намерен подраться как раз с Александром Емельяненко, а Милонов намерен «набить морду» рэперу Моргенштерну.