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Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»

18:32
Никита Джигурда и Виталий Милонов.
Никита Джигурда и Виталий Милонов.
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как прошел бой между 60-летним артистом Никитой Джигурдой и 47-летним депутатом Государственной думы Виталием Милоновым. Официально о его исходе ранее не сообщалось.

«Ходили-ходили весь бой. Судья говорит: «Вы будете боксировать?» — Джигурда дал ему два раза по пузу и победил. Милонов потом крокодильими слезами плакал. Порнографией занимаются», — заявил Емельяненко в эфире подкаста «Сережа и микрофон».

Как стало известно, поединок прошел по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств.

Джигурда далее намерен подраться как раз с Александром Емельяненко, а Милонов намерен «набить морду» рэперу Моргенштерну.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=-81ssSjJtTs&t=3829s

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