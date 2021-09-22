Шлеменко отреагировал на жестокость бойца MMA Магомедова в армии: «Его обязательно накажут»

Российский средневес Александр Шлеменко прокомментировал «СЭ» избиение бойцом ММА Асхабом Магомедовым новобранца во время службы спортсмена в армии.

«Как с ним поступить? Так же, как и он с тем человеком, — сказал Шлеменко корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Что тут обсуждать. Если ты имеешь какие-то профессиональные навыки и избиваешь людей, которые не подготовлены, надо за это получать наказание. Сейчас, если есть фотографии и видео, легко доказать причастность. В этой ситуации не стоит переживать, так как его обязательно накажут. Понять бы еще, кто это такой».

Ранее Магомедов опубликовал в Instagram несколько видеозаписей, относящихся к периоду его службы в армии. На одной из них он избивает ногами по голове новобранца, упавшего на землю. Время срочной службы Магомедова — с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года. Судя по фото на его странице в Instagram, служил он в части ВДВ в Нижнем Новгороде.