Джигурда хотел провести бой с телеведущим Соловьевым или адвокатом Жориным

Известный шоумен Никита Джигурда выложил новый пост в Instagram. Он показал, как вышел на бой против депутата Государственной Думы Виталия Милонова.

Также Джигурда рассказал, что предлагал провести бой скандальному ведущему Владимиру Соловьеву и эпатажному адвокату Сергею Жорину.

«Глава промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян предложил мне провести поединок (три раунда) в октагоне по правилам бокса в перчатках для ММА с 47-летним депутатом Государственной Думы Виталием Милоновым.

Увы, трусливый телеведущий Владимир Соловьев и лже-адвокат Сергей Жорин *** (испугались) выходить со мной на бой!» - написал Джигурда.

Ранее боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как проходил этот «поединок».