Емельяненко рассказал, как сохранить форму в условиях карантина

Российский боец Александр Емельяненко рассказал, как сохранить форму в домашних условиях. Из-за пандемии коронавируса введен карантин.

— Есть куча упражнений, можно со своим весом делать или приспособить под занятия спортом дом, — приводит слова Емельяненко сайт телеканала «360 Подмосковье». — Конечно, это не так удобно, как в спортзале со спарринг-партнерами, но хотя бы что-то иметь, и не растерять уже имеющуюся форме.

Спортсмен должен придумывать новые координации и удары. А не так, что ходить в зал для галочки, чтобы тренер видел. Это непрофессиональный спортсмен. Это физкультурники.

Упражнения со своим весом: приседания, отжимания. Вышел в гостиную, сделал бой с тенью. Нет мешка дома — ничего страшного. Можно взять гантельки, разбрасывать на скорость.