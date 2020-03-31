Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Емельяненко рассказал, как сохранить форму в условиях карантина

03:15
Теги:

Российский боец Александр Емельяненко рассказал, как сохранить форму в домашних условиях. Из-за пандемии коронавируса введен карантин.

— Есть куча упражнений, можно со своим весом делать или приспособить под занятия спортом дом, — приводит слова Емельяненко сайт телеканала «360 Подмосковье». — Конечно, это не так удобно, как в спортзале со спарринг-партнерами, но хотя бы что-то иметь, и не растерять уже имеющуюся форме.

Спортсмен должен придумывать новые координации и удары. А не так, что ходить в зал для галочки, чтобы тренер видел. Это непрофессиональный спортсмен. Это физкультурники.

Упражнения со своим весом: приседания, отжимания. Вышел в гостиную, сделал бой с тенью. Нет мешка дома — ничего страшного. Можно взять гантельки, разбрасывать на скорость.

Дополнительная информация:

https://360tv.ru/news/sport/sport-ne-terpit-otlagatelstv/

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир