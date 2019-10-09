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Емельяненко рассказал, где будет готовиться к бою с Джексоном

12:20
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, где будет готовиться к бою с американцем Куинтоном Джексоном, который пройдет 29 декабря в Сайтаме — пригороде Токио.

— Готовиться буду в Москве и Старом Осколе. Приедут мои голландские тренера, спарринг-партнеры. Основная подготовка будет в Старом Осколе. Команда — это ребята, которые выступают в Rizin и Bellator и идут без поражений. Их вы тоже, возможно, увидите скоро на ринге, — сказал Емельяненко. (Михаил Потапов)

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