Емельяненко рассказал, где будет готовиться к бою с Джексоном

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, где будет готовиться к бою с американцем Куинтоном Джексоном, который пройдет 29 декабря в Сайтаме — пригороде Токио.

— Готовиться буду в Москве и Старом Осколе. Приедут мои голландские тренера, спарринг-партнеры. Основная подготовка будет в Старом Осколе. Команда — это ребята, которые выступают в Rizin и Bellator и идут без поражений. Их вы тоже, возможно, увидите скоро на ринге, — сказал Емельяненко. (Михаил Потапов)