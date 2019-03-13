Емельяненко читает Есенина на видео. Вчера он оскорблял Харитонова

Российский боец ММА Александр Емельяненко, который ранее покинул ставропольский СИЗО после 10 суток административного ареста за неповиновение полиции, опубликовал в Инстаграме видео, где спортсмен прочитал отрывок стихотворения "Заметался пожар голубой" поэта Сергея Есенина.

– Получается у меня похулиганить иногда. Как-то так. Еще я знаю, что хорошим девочкам нравятся мальчики-хулиганы. Всем хорошего дня и отличного настроения, – добавил Емельяненко после прочтения стихотворения.

Ранее Емельяненко в жесткой форме отозвался о российском бойце Сергее Харитонове. Между спортсмена случилась словесная перепалка.