Емельяненко пригласил спасшего девочку от педофила школьника на свой бой

Российский боец Александр Емельяненко пригласил десятиклассника из Иркутска, который спас девочку от насильника, в Москву на свой бой с Михаилом Кокляевым, сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «Рен ТВ».

Инцидент произошел 23 ноября в Иркутске. Злоумышленник насильно посадил девочку в свою машину, заблокировал двери и пытался уехать. 16-летний Вячеслав Д. услышал крики позвал на помощь.

Бой между Емельяненко и Кокляевым пройдет 29 ноября в Москве.