Емельяненко пригласил спасшего девочку от педофила школьника на свой бой
27 ноября 2019, 21:08
Российский боец Александр Емельяненко пригласил десятиклассника из Иркутска, который спас девочку от насильника, в Москву на свой бой с Михаилом Кокляевым, сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «Рен ТВ».
Инцидент произошел 23 ноября в Иркутске. Злоумышленник насильно посадил девочку в свою машину, заблокировал двери и пытался уехать. 16-летний Вячеслав Д. услышал крики позвал на помощь.
Бой между Емельяненко и Кокляевым пройдет 29 ноября в Москве.
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