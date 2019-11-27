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Емельяненко пригласил спасшего девочку от педофила школьника на свой бой

27 ноября 2019, 21:08
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Российский боец Александр Емельяненко пригласил десятиклассника из Иркутска, который спас девочку от насильника, в Москву на свой бой с Михаилом Кокляевым, сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «Рен ТВ».

Инцидент произошел 23 ноября в Иркутске. Злоумышленник насильно посадил девочку в свою машину, заблокировал двери и пытался уехать. 16-летний Вячеслав Д. услышал крики позвал на помощь.

Бой между Емельяненко и Кокляевым пройдет 29 ноября в Москве.

Дополнительная информация

https://iz.ru/948079/2019-11-27/emelianenko-priglasil-spasshego-devochku-ot-pedofila-shkolnika-na-svoi-boi

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