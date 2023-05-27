Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 04:40

Емельяненко обратился к зрителям: «Пусть теперь верят в меня. Теперь буду побеждать»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Емельяненко (слева).
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Российский тяжеловес Александр Емельяненко в интервью «СЭ» обратился к людям, которые не верили в его победу над Евгением Ершовым.

— В комментариях практически никто не верил в вашу победу. Что им могли бы вы передать?

— Я очень расстроен, что их разочаровал. Пусть теперь верят в меня. Теперь я буду побеждать.

— И разочаровывать [комментаторов]?

— Радовать. Теперь они будут на моей стороне.

— Как скоро готовы будете вернуться?

— Хоть сейчас. Я без травм закончил этот поединок.

— Бой с Коваленко хотели бы провести?

— Коваленко отказывается от этого боя. Считаю, что в [первом] поединке с Коваленко меня засудили. Будут разбирательства. Незаслуженно отдали победу. Соберем коллегию судей, будем рассматривать этот поединок и давать уже правильную, решающую оценку.

— В профессиональные ММА вы вернетесь?

— А я где?

— Это был не профессиональный поединок...

— Да мне без разницы где драться. Хоть по боксу, хоть по борьбе, хоть по самбо, хоть по боксу или ММА. Я боец.

Емельяненко победил Ершова болевым приемом на руку во втором раунде. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 26 мая в Москве.

Александр Емельяненко
ММА
0
Читайте также
В женском теннисе вспомнили о судьбе Пэн Шуай. WTA больше не разыскивает пропавшую китаянку
5 лет назад Овечкин очаровал Трампа. Но пойдут ли русские хоккеисты к Байдену?
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление
В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Емельяненко после победы над Ершовым: «Я еще в расцвете сил, я молод»
Новости
RSS RSS
Все новости