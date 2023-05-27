Емельяненко после победы над Ершовым: «Я еще в расцвете сил, я молод»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко в интервью «СЭ» прокомментировал победу над блогером Евгением Ершовым.

— Как вам бой?

— Бой прошел замечательно, вы все видели, я победил.

— «Феникс» (никнейм Емельяненко — Прим. «СЭ») вернулся?

— Я еще набираю форму. Я еще в расцвете сил. Я еще молод.

— Против какого соперника вы выйдете теперь?

- Не знаю. Спросите у Хрюнова (промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — Прим. «СЭ»). Он пообещал бой в августе. А с кем пройдет бой — неизвестно. Мне без разницы с кем драться, я готов.

Емельяненко победил Ершова болевым приемом на руку во втором раунде. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 26 мая в Москве.