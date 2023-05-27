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Ершов о поражении в бою с Емельяненко: «Как только дядя Саня вышел, стало понятно, что опыт не пропьешь»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец ММА и блогер Евгений Ершов поделился впечатлениями от поединка против Александра Емельяненко.

«Я стоял на одном ринге с Александром Емельяненко! Остальные подробности можно оставить. У меня был бой с легендой, дрался с ним. Как только дядя Саня вышел, стало понятно, что опыт не пропьешь. Старый волк — он все равно хищник, так или иначе. Начал вытягивать мне руку, я пытался тянуть ее всеми силами. Проклятье левой руки.

Я испытывал уважение. Не знаю, как я на бой вышел. Мне кажется, получился лучший исход, неважно какой результат. Я стоял на ринге с Емельяненко, я заработал бабок, я еду домой спать. Уважение есть, но жалости нет. У него две руки, две ноги, даст тебе так, что забудешь, как тебя зовут. Поэтому жалости к нему нет, но уважение – безграничное», — приводит слова Ершова РЕН ТВ.

Емельяненко победил Ершова болевым приемом на руку во втором раунде. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 26 мая в Москве.

 
Александр Емельяненко и&nbsp;Евгений Ершов на&nbsp;турнире &laquo;Бойцовского клуба РЕН&nbsp;ТВ&raquo;. Александр Емельяненко финишировал блогера! Похоже, брат Федора не планирует заканчивать карьеру

 

Источник: https://ren.tv/news/sport/1107504-ershov-nazval-porazhenie-ot-emelianenko-luchshim-iskhodom
Александр Емельяненко
Евгений Ершов
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