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Емельяненко покинул отель в Адлере после поражения от Исмаилова

11:51
24 июля. Магомед Исмаилов против Александра Емельяненко. Фото АСА.
24 июля. Магомед Исмаилов против Александра Емельяненко. Фото АСА.
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Боец ММА Александр Емельяненко покинул отель в Адлере. В пятницу он проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову на шоу АСА 107.

Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде. На взвешивании он показал 94,6 кг, а Емельяненко — 117,1 кг. После боя стало известно, что Емельяненко получил перелом носа.

38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 8 поражений и еще один бой завершился вничью. 34-летний Магомед Исмаилов имел одержал 17 побед, потерпел 2 поражения. Один из поединков завершился вничью.

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