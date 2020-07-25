Емельяненко покинул отель в Адлере после поражения от Исмаилова

Боец ММА Александр Емельяненко покинул отель в Адлере. В пятницу он проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову на шоу АСА 107.

?Боец ММА Александр Емельяненко покинул отель в Адлере. В пятницу он проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову на шоу АСА 107 ? pic.twitter.com/pFRUO7p12d — Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 25, 2020

Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде. На взвешивании он показал 94,6 кг, а Емельяненко — 117,1 кг. После боя стало известно, что Емельяненко получил перелом носа.

38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 8 поражений и еще один бой завершился вничью. 34-летний Магомед Исмаилов имел одержал 17 побед, потерпел 2 поражения. Один из поединков завершился вничью.