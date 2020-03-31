Емельяненко показал скоростное упражнение для ударов руками

Российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал в своем Instagram новое видео. Спортсмен показал скоростную тренировку ударов руками.

«Вот такая у меня скорость рук!» — подписал видео Емельяненко.

Емельяненко прибыл в Грозный в начале февраля и тренируется в бойцовском клубе «Ахмат», где готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым, который пройдет 24 июля. На счету 38-летнего Александра 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. Спортсмен провел первый бой в 2003 году.