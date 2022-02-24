Слащинин победил Мальдонадо в бою на голых кулаках

Российский боец Тимур Слащинин одержал победу над американцем Фабио Мальдонадо в бою на голых кулааках.

Поединок продлился три раунда по 2 минуты. Судьи единогласным решением отдали победу россиянину.

«Бомба», — отметил Слащинин после завершения боя.

«Спасибо организаторам. Я люблю Россию», — добавил Мальдонадо.

Для американского бойца это был первый поединок на голых кулаках, приняв предложение за несколько часов до боя. Изначально соперником Слащинина на турнире Hardcore FC в Москве на «ЦСКА Арене»должен был стать Морис Джексон, но получил травму.