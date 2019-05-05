Знаменитый российский боец Федор Емельяненко рассказал, что самым сложным боем в его карьере стал поединок с бразильцем Антониу Ногейрой в 2003 году.

– Самым сложным соперником для меня был Антониу Ногейра в 2003 году, – сказал Емельяненко. – Я был претендентом, а он был состоявшимся бойцом, более того, в тот момент он был номером один, так как перебил всех лучших бойцов и основных претендентов. Но тяжелее всего мне было психологически. Я понимал, что я буду биться с лучшим, и эта мысль не давала мне покоя вплоть до начала поединка. (Петр Григоренко)