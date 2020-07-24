Сегодня в Сочи на турнире АСА 107 пройдет бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Этот поединок — главное событие вечера и одно из самых ожидаемых в этом году в мире российских ММА.

Исмаилов ради встречи с Емельяненко поднялся из средней в тяжелую весовую категорию. При этом разность в росте и весе все равно остается заметной — почти 20 см и более 20 кг.

ACA 107 стартует в 17.00 24 июля (время московское). Перед главным боем состоятся 5 поединков предварительного карда и 4 — основного. Мероприятие пройдет без зрителей.

Ориентировочное время начала боя Емельяненко — Исмаилов — в 22.00 (мск).

Трансляция турнира в прямом эфире доступна платно на сайте организатора (по ссылке).

Александр Емельяненко, 38 лет, Россия. Статистика в ММА: 28 побед, 7 поражений, 1 ничья. Вес: 117,1 кг. Рост: 193 см.

Магомед Исмаилов, 34 года, Россия. Статистика в ММА: 15 побед, 2 поражений, 1 ничья. Вес: 94,6 кг. Рост: 175 см.