Емельяненко и Исмаилов встретятся лицом к лицу на открытой пресс-конференции 7 февраля

7 февраля в Москве в кинотеатре «Октябрь» российские бойцы ММА Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов за два месяца до боя впервые встретятся лицом к лицу на открытой пресс-конференции.

В активе Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. На счету Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья. Ранее стало известно, что Емельяненко был арестован в Анапе за пьяный дебош. Организаторы боя заявили, что это не повлияет на проведение поединка.

Бой Емельяненко-Исмаилов продет в Москве, 3 апреля, на ВТБ Арене. Продажа билетов на турнир стартует в день пресс-конференции, 7 февраля.