Хрюнов: «Вы обалдеете от того, что анонсирует «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Боксерский промоутер Владимир Хрюнов на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ» сообщил о намерении провести круговой турнир с участием известных бойцов.

28 января состоится боксерский турнир РЕН ТВ, где Вячеслав Дацик проведет бой с Зелемханом «Пулеметчиком» Дукаевым, Максим Новоселов — с Максимом Щербаковым (ака Макс Топор), а Даниял Эльбаев — с Павлом Шульским.

«И дам вам всего пять дней, и вы обалдеете от того, что анонсирует «Бойцовский клуб РЕН ТВ», — сказал Хрюнов. — Время настало. Происходяще в пятницу — это прежде всего селекция. Какой бой посмотрят лучше? Кто из ребят выступит ярче? Что лучше зайдет — то мы и будем показывать. Конечно, во всем должна быть своя логика. Я со своей стороны готов предложить присутствующим турнир. Круговой турнир. И мы в ближайшее время объявим о том, что проведем круговой турнир, где присутствующие встретятся между собой и появится всего один победитель».