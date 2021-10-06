«И все еще номер один в UFC, легенда». Зинченко обратился к Хабибу

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко через Instagram обратился к бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Спортсмены ранее встретились на матче 7-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «МанСити» (2:2).

«И все еще номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой, Хабиб Нурмагомедов», — написал Зинченко в Instagram.

Напомним, что Хабиб во время своего визита в Англию также посетил матч «Манчестер Юнайтед» и встретился с нападающим Криштиану Роналду и экс-тренером Алексом Фергюсоном.

Зинченко сыграл только в двух матчах АПЛ в этом сезоне. Он получил травму и не сможет сыграть за сборную Украины в октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.