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«И все еще номер один в UFC, легенда». Зинченко обратился к Хабибу

Зинченко обратился к Хабибу через Instagram
14:39
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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко через Instagram обратился к бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Спортсмены ранее встретились на матче 7-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «МанСити» (2:2).

«И все еще номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой, Хабиб Нурмагомедов», — написал Зинченко в Instagram.

Напомним, что Хабиб во время своего визита в Англию также посетил матч «Манчестер Юнайтед» и встретился с нападающим Криштиану Роналду и экс-тренером Алексом Фергюсоном.

Зинченко сыграл только в двух матчах АПЛ в этом сезоне. Он получил травму и не сможет сыграть за сборную Украины в октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

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Роман Шишов все материалы автора

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