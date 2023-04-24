Дочь Фрэнка Мира попала в юниорскую сборную США по вольной борьбе

19-летняя Белла Мир, дочь бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнка Мира (19-13), рассказала, что рано или поздно она будет выступать в UFC.

«Очевидно, что конечная цель — драться и выступать в UFC. Я много думаю о своем будущем, но сейчас я нахожусь в затруднительном положении, потому что летом я должна была драться дважды: один раз в июне и один раз в августе. Теперь мои планы на лето немного изменились, потому что я попала в сборную по борьбе», — сказала Мир TMZ Sports.

Мир выиграла три профессиональных боя в MMA, стала чемпионкой Международной федерации бразильского джиу-джитсу и недавно попала в юниорскую сборную США по вольной борьбе.?



