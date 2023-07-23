Сирил Ган ответил на вызов Аспиналла: «Будь осторожен в своих желаниях»

Экс-претендент на титул UFC в тяжелом весе Сирил Ган (11-2) заявил, что готов встретиться с Томом Аспиналлом (13-3).

«Отличное выступление Тома, будь осторожен в своих желаниях. Увидимся в Париже», — написал Ган в Twitter.

Аспиналл после победы над Марчином Тыбурой (24-8) на UFC Fight Night 224 заявил, что отправится в Париж и будет сидеть в первом ряду на турнире UFC Fight Night 226, где Ган подерется с Сергеем Спиваком (16-3). Турнир состоится 2 сентября.

