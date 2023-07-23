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Майкл Биспинг: «Том Аспиналл — самый перспективный тяжеловес в истории UFC»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что Том Аспиналл (13-3) — главная угроза для экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1).

«Он [Аспиналл] всегда быстр и впечатляет, но это выступление выглядело особенно впечатляюще, — сказал Биспинг в эфире TNT Sports. — Каждый его удар попадал в цель и причинял боль, и казалось, что он может закончить бой в любой момент.

Он был лучше, чем когда-либо, двигался ловко и свободно — как и всегда, но сегодня он выглядел особенно раскованно. Я не думаю, что мы когда-либо видели такого перспективного тяжеловеса, как Том Аспиналл. Я не помню, чтобы кто-то приходил в тяжелый вес UFC и выглядел так, как Том Аспиналл.

Джон Джонс говорит о том, что не будет драться вечно, и я его полностью понимаю, потому что он прошел через все это, получил свое наследие. Но всегда будут разговоры о том, что он никогда не дрался с Томом. Он должен победить величайшего претендента. Том — самая большая угроза для Джонса на данный момент".

Аспиналл победил Марчина Тыбуру (24-8) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.

Том Аспиналл
UFC
ММА
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