Мухаммад Мокаев: «Аспиналл заслуживает всего, что выпадает на его долю»

Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) поздравил британского тяжеловеса Тома Аспиналла (13-3) с победой над Марчином Тыбурой (24-8) техническим нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 224.

«Очень рад за Тома Аспиналла, этот человек заслуживает всего, что выпадает на его долю», — написал Мокаев в Twitter.

Аспиналл победил Тыбуру техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.