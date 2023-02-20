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Сегодня, 10:12

Прохазка: «Чимаев просто мальчик, который слишком много говорит»

Прохазка жестко ответил Чимаеву на заявления об избиении в спарринге
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) ответил на заявление Хамзата Чимаева (12-0), который сообщил, что избивал Прохазку в спарринге.

«Я только что видел комментарии Чимаева. Он такой болтун, — сказал чешский боец в соцсетях. — Я с удовольствием сражусь с ним и одержу над ним победу. Послушайте, он просто мальчик, который слишком много говорит и не совсем понимает последствия своих слов. Я поговорю с ним, когда мы встретимся в следующий раз».

Прохазка выбыл из-за тяжелой травмы плеча. Из-за этого он отказался от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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