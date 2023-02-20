Эрин Бланчфилд: «Я хочу быть той, кто отберет титул у Шевченко»

23-летний боец наилегчайшего дивизиона UFC Эрин Бланчфилд (11-1) надеется заполучить титульный бой против Валентины Шевченко (22-3).

«Я всегда стараюсь думать о том, что я хочу сказать после победы, — сказала Бланчфилд MMA Junkie. — Это может быть очень эмоциональный момент, и ты можешь быть немного затуманен. Я знала, что досрочно победив кого-то вроде нее [Андраде], я смогу заслужить бой за титул. Титульный бой состоится через две недели, так что я думаю, что все может сложиться как нельзя лучше. Но если они [матчмейкеры] захотят, чтобы я дралась не за титул, то я получу больше опыта.

Я бы определенно хотела подраться с Шевченко. Я думаю, она победит Грассо. Я думаю, что Грассо — очень сильный боец, но я хочу быть той, кто отберет титул у Шевченко».

Бланчфилд победила Джессику Андраде (24-10) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 18 февраля на UFC Fight Night 219 в Лас-Вегасе, США.

Шевченко проведет следующую защиту титула в бою против четвертого номера рейтинга Алексы Грассо (15-3) 4 марта на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

