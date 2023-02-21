Джон Джонс: «Я не тот боец, которым был раньше»

Джон Джонс заявил, что он стал намного сильнее с момента его последнего боя

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) заявил, что он стал намного сильнее с момента его последнего боя.

«Я определенно не тот боец, которым был раньше. Теперь у меня есть сила в руках, в которую я верю. Я не боюсь боксировать с кем угодно. Сейчас мои тейкдауны проходят с гораздо большей взрывной силой. Также я улучшил свои проходы через защиту. Я просто чувствую себя более взрывным и более мощным. Это по-настоящему захватывает», — сказал Джонс в интервью Unlocking The Cage.

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.