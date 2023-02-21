Джон Джонс: «Я не думаю о звании короля pound-for-pound. Я дерусь за нечто большее»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) заявил, что он сражается не за звание короля pound-for-pound, а за статус величайшего бойца в истории.

«Я хочу выступать на самом высоком уровне. Я хочу выглядеть великолепно, и я хочу не только побеждать — я хочу доминировать. Я не думаю о давлении, которое оказывает на меня звание короля pound-for-pound. У каждого из нас есть свое время, когда мы выглядим лучше всех в мире. Я дерусь за нечто большее, а именно за звание величайшего бойца всех времен, и я верю, что победа над [Сирилом] Ганом укрепит мое наследие», — сказал Джонс в интервью Sirius XM.

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.